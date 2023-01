Gli smemorati dell’autonomia

di Cassandra – “Ha fatto più Calderoli in 90 giorni sull’Autonomia che qualche chiacchierone in cinque anni. Conviene a tutti l’autonomia, da nord a sud, gli unici a cui non conviene sono gli amministratori incapaci”.

Lo ha dichiarato il leader della LEGA Matteo Salvini nel corso di un evento a Milano per le Regionali in Lombardia che si è svolto al Teatro Manzoni.

Ma scusa, Matteo, chi c’era nei 5 anni precedenti a stendere bozze e fare tavoli? O annunci? Perché i chiacchieroni, ci pare, bazzicavano proprio in zone molto nette. O no?

Come dire, oggi, sulle accise, che ha fatto di più (o di meno, a seconda dei punti di vista) Giorgia rispetto a qualche chiacchierone negli ultimi 5 anni. Ci pare, neh!