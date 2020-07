Gli incarichi? Alla cordata vincente, non ai migliori. RIZZI (GN): Ecco perché il Paese sprofonda

di Monica Rizzi – A proposito di task force per qualsiasi cosa si debba fare in Italia…. Dovete spiegarmi perché ci si fa operare da un medico con curriculum certo e qualificato invece in politica dicono: proviamo anche questi. Gli incarichi in Italia si conferiscono a quelli che fanno parte “della cordata vincente”. La politica come professione dovrebbe essere ormai un’onta . Come se si fosse marchiati invece che essere portatori di un’esperienza ed una visione strategica straordinaria. Poi ci si ritrova dei ministri che sbagliano i congiuntivi. Altri che per aver avuto una agenzia viaggi fanno il ministro del turismo, chi vendeva assicurazioni ai camion ha fatto il ministro dei trasporti, un altro faceva il valletto allo stadio…. Poi ci sono ministri che non hanno mai lavorato, ma è un altro discorso.

Monica Rizzi Segretario Federale Organizzativo Grande Nord