Gli bloccano il Ponte ma lui resta sempre fiducioso…

“Nessuna sorpresa: e’ l’inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti. I nostri esperti sono gia’ al lavoro per chiarire tutti i punti. Resto assolutamente determinato e fiducioso”. Lo afferma il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a proposito dell’intervento della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto .

“La mancata registrazione della delibera Cipess ha sulla decisione odierna”. Così il Mit in una nota. Il ministero, si legge, “rimane fiducioso sulla prosecuzione dell’iter amministrativo in attesa delle motivazioni della Corte”.