Giurano che si farà l’autonomia. E il Ponte sullo Stretto, ovviamente

“Assolutamente sì, anche perché l’AUTONOMIA ormai scova le inefficienze, punisce le incapacità e aiuta a spendere meno e meglio. È un vantaggio competitivo e, soprattutto per i cittadini, si può individuare chi amministra bene”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Libertà, a chi gli domanda se tra i leader di centrodestra ci sia un accordo sulla riforma dell’AUTONOMIA. “Credo sia la fine dell’alibi di certa cattiva politica che soprattutto al Sud non è stata in grado di dare risposte ai cittadini”, ha aggiunto.

“Aggiungere il nucleare tra le fonti energetiche pulite e quanto alle infrastrutture dare via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo tra cui il Ponte sullo stretto di Messina”.