Giugno di passione per andare in treno in Puglia. Tanto per cambiare

L’interruzione completa dei collegamenti ferroviari Roma-Puglia dal 9 al 14 giugno 2025 per lavori di ammodernamento della linea è un’autodenuncia da parte di Rfi della inadeguatezza delle attuali reti ferroviarie, soprattutto al Sud. È arcinoto, ai “dannati” viaggiatori costretti ad usufruire dei servizi ferroviari, che la rete Roma-Lecce non è classificabile come Alta Velocità, visto che da Caserta in giù l’infrastruttura non è stata adeguata alla nuova tecnologia, e pertanto, sistematicamente (cioè ogni giorno), si creano problemi, ritardi e interruzioni, nel passaggio dall’Alta Velocità Roma-Caserta alla rete tradizionale Caserta-Lecce, ma naturalmente le tariffe ferroviarie sono da Alta Velocità”. Lo scrive su Facebook Maria Campese, responsabile Trasporti di Sinistra Italiana.

“I “dannati” viaggiatori pugliesi – prosegue Campese- hanno atteso trepidanti l’adeguamento della rete per evitarsi ritardi, deviazioni e interruzioni. Per cui, ben vengano i lavori annunciati da RFI, auspicando che siano risolutivi delle problematicità vissute sulla propria pelle dai viaggiatori pugliesi. Ma un interrogativo nasce spontaneo: è mai possibile che l’interruzione di una linea ferroviaria non offra percorsi alternativi accettabili? “.

“Per chi si avventura a prenotare un viaggio Roma-Bari il 10 giugno, la proposta Trenitalia – prosegue l’esponente Avs – è Roma-Bologna e poi Bologna-Bari: fino a 12 ore di viaggio anziché 3 ore e mezza. Se si intende prenotare nella stessa data un viaggio Bari-Roma il sito Trenitalia risponde: nessuna soluzione. Tutto questo appare inaccettabile. Quindi non esiste un percorso ferroviario alternativo all’unico esistente fra Roma e la Puglia. Questo è il dato più eclatante che va denunciato. Ed è la conferma che nei decenni passati si è consumato il depauperamento infrastrutturale sistematico del Mezzogiorno d’Italia.Era stata offerta dall’UE un’occasione unica per porre rimedio a tale situazione: il PNRR, con il 60% delle risorse dedicate al Sud”. “Le Ferrovie dello Stato hanno l’obbligo di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, e pertanto è irricevibile un messaggio del tipo: nessuna soluzione. Il venir meno di un servizio che dovrebbe garantire il diritto costituzionale alla mobilità è un atto di una gravità inaudita.Il ministro Salvini – conclude Campese – ha qualcosa da dire? Ne è a conoscenza? È reperibile?” T