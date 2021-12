Gismondo, con tamponi a vaccinati prova del nove su immunità

) – “Sono d’accordo” con l’ipotesi di consentire l’accesso ai grandi eventi solo ai vaccinati contro Covid-19 negativi a tampone. “Finalmente si capirà che questi vaccini, validi a prevenire la severità della malattia, non ci proteggono dall’infezione”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in vista di del confronto politico che giovedì 23 dicembre potrebbe portare a ulteriori strette per arginare la nuova ondata pandemica e prevenire il dilagare della variante Omicron durante le feste natalizie.

“La situazione e’ diventata, di nuovo, abbastanza critica. Non paragonabile ai morti dell’anno scorso, per carita’, non paragonabile alla situazione drammatica del 2020, ma critica dal punto di vista della gestione di un Paese, di tutti i Paesi, che hanno bisogno, ovviamente, di continuare nelle loro attivita’ e di poterle svolgere in continuita’ e sicurezza”. Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, gia’ direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di “Timeline”. Le persone “hanno anche bisogno di passare, nei limiti del possibile, delle feste natalizie senza l’ansia e l’angoscia di trasmettere ulteriormente l’infezione, soprattutto ai piu’ fragili”.