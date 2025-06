Giorgetti: spopolamento territoriale è drammatico. Classe politica accantona deliberatamente problema

La transizione demografica “comporta rischi ma anche sfide sia per la crescita economica sia per la finanza pubblica e la sostenibilità del debito pubblico”.Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alla commissione parlamentare sugli effetti economici e sociali dellla transizione demografica. “La transizione demografica eserciterà, infatti, una pressione significativa sulla spesa pensionistica, sanitaria e per la long-term care, con un lieve effetto compensativo sulla spesa per l’istruzione. Gli effetti più rilevanti sono attesi nella prima metà degli anni Quaranta del secolo in corso, quando le generazioni dei cosiddetti baby boomers saranno uscite dalla forza lavoro”, spiega.

Quella relativa allo “spopolamento territoriale nelle aree interne del Paese è una situazione drammatica”, aggiunge il ministro dell’Economia. “Quando finisce la popolazione in età fertile, quando rimangono solo gli anziani, non nasce più nessuno e intere comunità sono destinate a morire”, ha aggiunto Giorgetti. “Si tratta di un tema che tutta la classe politica ha presente, ma che tende deliberatamente ad accantonare”, ha aggiunto il ministro dell’Economia, sottolineando inoltre che “chiunque faccia politica non può non rendersi conto di quello che sta accadendo, ma per tutti sicuramente non è il primo tema, nè il secondo o il terzo della propria attività e azione politica. Non essendo il primo tema per nessuno, evidentemente poi non viene trattato”.