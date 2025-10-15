Giorgetti, non ci sono soldi. Partiamo da meno 80 miliardi, fate voi

“Ricordo che prima ancora di decidere come allocare le risorse agli altri ministri, che anche oggi hanno fatto un lungo elenco di richieste, parto da -80 miliardi, che sono gli interessi che devo pagare a prescindere dalle richieste di Tizio e Caio. Ritengo che questa sia una delle spese più fastidiose, che tenderei a evitare. E’ anche per questo motivo che dobbiamo esultare quanto lo spread scende a 80 o a 78”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum di Coldiretti, in riferimento agli interessi sul debito.