Germania: eletto il primo sindaco dei nazionalconservatori di Afd

Il primo sindaco del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e’ stato eletto ieri al ballottaggio a Ragun-Jessnitz, in Sassonia-Anhalt. Si tratta di Hannes Loth, che ha ottenuto il 51,13 per cento dei voti battendo lo sfidante indipendente Nils Naumann, fermatosi al 48,87 per cento. Al primo turno, il candidato dei nazionalconservatori si era attestato al 40,7 per cento, con lo sfidante al 36,9 per cento. Prosegue dunque l’ascesa nei consensi di Afd che, all’opposizione al Bundestag, ha raggiunto nelle ultime settimane il massimo storico del 19-20 per cento, affermandosi come secondo partito in Germania. In testa rimane al 26-30 per cento l’Unione, principale gruppo di opposizione formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) del cancelliere Olaf Scholz e’ terzo al 18-19 per cento. A Sonneberg in Turingia, e’ di Afd il presidente del circondario, Robert Sesselmann. Il partito e’ classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (