Germania chiede regole più pesanti per zone rosse in Europa. Chi rischia di più a casa nostra?

Alla riunione degli ambasciatori della Ue, attualmente in corso, la Germania ha chiesto un inasprimento delle raccomandazioni proposte dalla Commissione europea sui criteri per definire le aree rosso scuro, ad alto rischio Covid-19, e sulla stretta dei viaggi. Si apprende da fonti diplomatiche europee. Altri Paesi, come Belgio, Olanda, e Austria, gia’ nei giorni scorsi avevano appoggiato la posizione tedesca.

Dopo tutte le polemiche sui dati lombardi, sui 54 richiami che l’Istituto superiore di sanità ha dichiarato di aver inviato alla Regione, chi rischia di finire in zona rosso scuro?