Germania al voto senza tamponi e green pass. Cosa farà il Viminale a ottobre?

Il commissario elettorale federale tedesco ha annunciato che anche i non vaccinati e senza aver fatto un test potranno accedere ai seggi elettorali per le elezioni del 26 settembre prossimo. Lo ha reso noto l’ufficio federale via twitter. “Allo stato attuale” si scrive “anche le persone non vaccinate e non testate potranno votare nei seggi elettorali”. Tuttavia sara’ obbligatorio l’uso di mascherina. In aggiunta c’e’ sempre il diritto di voto via posta, si precisa dall’ufficio federale, fino al giorno stesso delle elezioni, in caso di quarantena da coronavirus certificata.

Cosa deciderà il Viminale in Italia per il voto di ottobre?