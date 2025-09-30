Gerenzano, Lisa Molteni: Consiglio straordinario, avete visto la Lega in giro?

di Lisa Molteni – La minoranza sempre presente, la Lega Salvini Premier sempre assente. Il Consiglio comunale di sabato mattina scorso a Gerenzano (Va) ha messo in evidenza, ancora una volta, una differenza sostanziale: da una parte chi onora il mandato ricevuto dai cittadini con la presenza e il lavoro, dall’altra chi preferisce disertare l’aula e limitarsi a polemiche esterne.

I consiglieri della Lega Salvini Premier, pur essendo tre, non si sono presentati. Non è la prima volta: nei due unici consigli comunali convocati al sabato mattina – il consiglio straordinario dopo la grandinata e quello di oggi – i rappresentanti della Lega sono mancati.

Da parte mia, come consigliera del gruppo civico Idee in Comune, ho garantito la presenza e la partecipazione attiva ai lavori del Consiglio. Rappresento l’11% dei cittadini di Gerenzano e considero un dovere irrinunciabile essere sempre presente quando si discutono temi che riguardano la nostra comunità.

Ho portato all’attenzione il tema di AGESP, ponendo domande chiare:

garanzie di autonomia per i Comuni più piccoli,

vantaggi economici rispetto all’attuale convenzione,

trasparenza del Business Plan,

investimenti concreti sul territorio,

tutela del personale e qualità del servizio.

È evidente che chi non riesce a garantire la propria presenza in Consiglio non è in grado di portare avanti il mandato ricevuto. Se i consiglieri della Lega Salvini Premier non hanno tempo o volontà, abbiano il coraggio di dimettersi e lasciare spazio a chi saprebbe onorare questo ruolo con responsabilità.

Oltre a me, era presente anche il collega consigliere di Fratelli d’Italia, che si è staccato dalla maggioranza andando a consolidare il proprio gruppo.

E allora la domanda è chiara: del cosiddetto centrodestra cosa rimane? Tre consiglieri, per se stessi.

Lisa Molteni – Gruppo civico Idee in Comune