Gazprom giura di garantire le forniture all’Europa

Gazprom continua a fornire il gas russo all’Europa, con transito attraverso il territorio ucraino, come di consueto. Lo ha detto il portavoce del gruppo russo, Sergey Kupriyanov, secondo quanto riporta la Tass. “Gazprom fornisce gas russo per il transito attraverso il territorio ucraino come di consueto, in accordo con le richieste dei consumatori europei: 109,5 milioni di metri cubi al 10 marzo”, ha affermato.

Le forze militari russe stanno intanto cercando di occupare due impianti del gas in Ucraina. Ad annunciarlo, con una nota sulla pagina web ufficiale, e’ la Gts, l’operatore di Stato per il gas, sottolineando che c’e’ il rischio nella fornitura in Ucraina e Europa. “Gts riferisce di tentativi dell’esercito russo e dei gruppi armati della Lnr (l’autoproclamata repubblica popolare di Lugansk) di entrare nel territorio delle stazioni Novopskov, nella regione di Lugansk, e Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e anche di interferire nel lavoro della Gts”. L’azienda sottolinea che “l’interferenza nei processi tecnologici” crea “rischi significativi per la sicurezza del trasporto continuo di gas per i consumatori in Ucraina e in Europa, e potrebbe portare a un disastro tecnologico nella regione”.