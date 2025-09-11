Gazebata Patto per il Nord, il segretario Mottini: Viareggio c’è!

Patto per il Nord – Toscana partecipa alla Gazebata Federale promossa dai vertici federali di Patto per il Nord e sarà presente a Viareggio, in Passeggiata presso Piazza Campioni, sabato 13 settembre dalle 9:30 alle 12:30.

All’iniziativa prenderanno parte i vertici regionali: il Segretario Guido Mottini, il Vicesegretario Gabriele Gori, il Presidente Francesco Pellati, il Segretario Organizzativo Maximilian Figel e i referenti provinciali.

Il gazebo sarà l’occasione per presentare e diffondere il Documento Programmatico del movimento, che mette al centro un’idea di comunità federale più giusta e più vicina ai cittadini. Federalismo per il Patto per il Nord significa autonomia differenziata, responsabilità nella gestione delle risorse, semplificazione istituzionale, ma anche lavoro dignitoso e formazione legata ai territori, un welfare di prossimità capace di avvicinare sanità e servizi alle comunità, una rete di città interconnesse senza concentrazioni, una finanza che torni a sostenere distretti e imprese locali, agricoltura e ambiente come leve di innovazione e cultura diffusa come bene comune. È un progetto che guarda a un’Europa delle Regioni in cui i territori abbiano voce diretta.

Accanto alla presentazione del programma sarà avviata la raccolta firme contro la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per il Patto per il Nord si tratta di un’opera dal costo sproporzionato, stimato oltre i tredici miliardi, non sostenibile nei ricavi e con gravi criticità ambientali e sismiche. Una cattedrale nel deserto che sottrae risorse a infrastrutture urgenti e vicine ai cittadini: manutenzioni stradali, collegamenti ferroviari, scuole e sanità.

Il gazebo di Viareggio arriva in un momento particolare per la politica. La Lega Nord, che aveva fatto del federalismo la sua bandiera, è stata trasformata nella Lega per Salvini Premier perdendo il suo spirito originario. Oggi, con la cosiddetta “vannaccizzazione” delle liste e le tensioni esplose in Toscana con rinunce e fratture, quella trasformazione mostra il suo esito: un partito sempre più centralista e lontano dai territori.

Il Patto per il Nord, nato nell’ottobre 2024 a Vimercate con il sostegno di figure storiche del federalismo come Umberto Bossi (tessera n.1), Paolo Grimoldi, Giancarlo Pagliarini, Roberto Bernardelli e Giuseppe Leoni, si propone come la nuova casa di chi crede in un Nord semplice, vicino e responsabile.

«Il federalismo non è uno slogan ma buon governo – sottolinea Guido Mottini Segretario di Patto per il Nord Toscana – significa decidere vicino ai cittadini e lasciare sul territorio risorse e responsabilità».

Ci vediamo sabato 13 settembre 2025, dalle 9:30 alle 12:30, Viareggio – Passeggiata, Piazza Campioni.