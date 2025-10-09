Gaza e accordo su cessate il fuoco, Trump: Ostaggi potrebbero essere liberati lunedì

Tutte le persone israeliane in ostaggio nella Striscia di Gaza potrebbero essere rilasciate lunedì: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista all’emittente Fox News. Le dichiarazioni sono state rese dopo l’annuncio di una prima intesa tra Tel Aviv e l’organizzazione palestinese Hamas, raggiunta a Sharm El-Sheik, in Egitto. “Loro si trovano in una situazione terribile lì” ha detto Trump riferendosi agli ostaggi. E poi: “Pensiamo che torneranno tutti lunedì… e questo includerà anche i corpi dei morti”.

Il presidente dell’Autorita’ nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, accoglie con favore il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Abbas “esprime la speranza che questi sforzi servano da preludio al raggiungimento di una soluzione politica sostenibile che ponga fine all’occupazione israeliana e porti alla creazione di uno Stato palestinese lungo i confini del 4 giugno 1967”. Nella nota, il presidente dell’Anp ringrazia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e tutti i mediatori, offrendo il suo aiuto per garantire il successo dell’accordo. Secondo quanto si legge nella nota, Abbas sottolinea l’importanza che tutte le parti si impegnino rapidamente a firmare l’accordo e a rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri.