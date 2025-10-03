Garante, sciopero generale è illegittimo

E’ “illegittimo” lo sciopero generale proclamato pervenerdì 3 ottobre. Lo dice la Commissione di garanzia sugli scioperi, spiegando che la protesta e’ stata indetta in violazione dell’obbligo legale di preavviso. Il Garante inoltre “ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilita’ di effettuare scioperi senza preavviso solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumita’ e della sicurezza dei lavoratori'”. L’Autorita’ di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.