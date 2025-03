Fuga di capitali dai mercati Usa. Che successo la presidenza Trump

E’ tutt’altro che positivo il primo bilancio della gestione Trump. Scendono ancora le Borse Usa e va giù anche il dollaro. Ma non è solo effetto delle fibrillazioni della Casa Bianca. Gli analisti parlano di un “riequilibrio strutturale” . Da una parte c’è il ridimensionamento del valore delle Big tech, dall’altra c’è il ridimensionamento del portafogli degli investitori internazionali, come correttamente spiega anche il Corriere della Sera.

“E in quanto alle azioni, proprio perché le aziende Usa ispirano una fiducia soverchiante in tutto il resto del pianeta, sono sopravvalutate: a parità di condizioni dei bilanci aziendali, le società Usa valgono il 50% in più delle loro «gemelle» di tutti gli altri paesi“.

Ma resta da chiedersi: l’effetto dazi, l’altalenante e imprevedibile politica economica della presidenza Trump, fa anche sì che vengano al nodo “scelte degli investitori” che se ci sia solo l’America, che “esista quasi solo lei, e tutto il resto del mondo sia ridotto a una miniatura”.

Stanno cambiando i tempi.