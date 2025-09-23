Francesco Giusti (Patto per il Nord Siena): “Il PD difende il bivacco, noi difendiamo il decoro e la dignità di Piazza del Campo”

Dopo il comunicato diffuso dal Partito Democratico di Siena, che attacca l’ordinanza contro il bivacco in Piazza del Campo accusando la Sindaca di voler “svuotare” la piazza, interviene Francesco Giusti, Segretario di Patto per il Nord Siena.

«La Siena che, ai tempi del Valentini, voleva diventare Capitale Europea della Cultura 2019 – dichiara Giusti – si presentava come una piazza dove bivaccare liberamente, stendere una tovaglia per mangiare, suonare qualche djambé, sdraiarsi o prendere il sole come se si fosse a Follonica. Tutto questo senza che nessuno dicesse nulla, magari anche a torso nudo. Era questa l’immagine che il Sistema Siena e il PD volevano dare della città, favorendo un turismo mordi e fuggi di bassa qualità e lasciando che gli studenti fuorisede facessero il bello e il cattivo tempo».

«Piazza del Campo – prosegue Giusti – non è uno spazio qualsiasi, ma il simbolo del Buongoverno che abbiamo ereditato, e non merita di essere trattata in quel modo, tra scarso decoro e trascuratezza che, evidentemente, piacciono tanto al centrosinistra».

«Non si capisce – conclude Giusti – come il PD, guidato a Siena da tale Salluce, possa affermare che lottare contro il bivacco significhi proibire la fruizione della piazza. Evidentemente la loro concezione di fruizione fa rima con sporcizia. Noi pensiamo invece che il rispetto e la tutela di Piazza del Campo siano un dovere, non una limitazione».