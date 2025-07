Frana in Valtellina nella stessa zona del disastro del 1987. Mobilitata tutta la protezione civile lombarda

Nel tardo pomeriggio di lunedì 30 giugno, un violento temporale ha colpito Valdisotto, provocando frane e situazioni di emergenza. La zona interessata è la stessa già devastata dall’alluvione del 1987. Frana Una frana dalla Val Novalena ha reso impraticabile la Strada Provinciale 27 tra Tola e Aquilone, causando la chiusura del tratto. A Tola, alcune persone sono state evacuate con l’elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto operano squadre fluviali e il GOS del comando di Sondrio, supportate da rinforzi provenienti da altre province lombarde. Non si registrano feriti, ma l’emergenza è ancora in corso.

La strada provinciale del Passo dello Stelvio è chiusa in corrispondenza dei comuni di Tola e Aquilone a causa di frane di lieve entità che hanno interessato il tratto stradale. Alcune persone in difficoltà nel Comune di Tola sono state evacuate con l’elicottero. Il Gos del Comando di Sondrio e le squadre fluviali sono presenti sul posto per supportare le operazioni. Sono stati inviati sul posto rinforzi dai comandi di Brescia, Como, Lecco e Bergamo per supportare gli interventi. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per garantire la sicurezza e l’assistenza alle persone colpite dall’emergenza meteo.