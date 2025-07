Forza Italia, fumata nera su tutto di Tajani su Veneto, tasse, Euroopa e ius scholae. Lega spalle al muro

“Credo che si debba rilanciare la proposta di Berlusconi: la flat tax per tutti al 23% è la nostra sfida”, annuncia il vicepremier. Che mette la riduzione delle tasse tra le priorità del partito, insieme alla riforma della giustizia e a quella della sanità. Risponde a tono la Lega, che non ci sta a lasciarsi scavalcare sul tema. A entrare a gamba tesa nella contesa è Armando Siri, consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvini e coordinatore dipartimenti del partito. Che evidenzia la scarsa efficacia della proposta azzurra e incalza: “Una flat tax con aliquota al 23% aumenterebbe il peso dell’imposta per milioni di italiani. Per funzionare e portare ristoro, la flat tax dovrebbe avere un’aliquota al 15%”. Quella della ‘tassa piatta’ al 15% è l’unica “vera e autentica rivoluzione fiscale”, è la chiosa di via Bellerio. Che non intende lasciare spazio agli alleati in vista dei lavori sulla legge di Bilancio dopo la pausa estiva.

Netta la replica di FI, che con il coordinatore Economia Maurizio Casasco definisce “insostenibile” l’ipotesi della Lega e invita gli alleati a un “approccio più responsabile e pragmatico”. Intanto, continua a tenere banco lo scontro sulla pdl di Forza Italia in materia di cittadinanza. E non mancano le fibrillazioni in vista delle Regionali.

Entrambi temi sui quali il leader Antonio Tajani non rinuncia a pungere gli alleati leghisti. Dopo l’alert del governatore Luca Zaia, che ieri ha sventolato il sondaggio secondo cui una sua lista potrebbe raggiungere il 40-45% delle preferenze alle prossime Regionali in Veneto, Forza Italia non molla. “Noi faremo una proposta che è quella di Flavio Tosi”, spiega Tajani. Che scopre la carta e, in attesa di reazioni, affonda: “Noi non vogliamo imporre a nessuno i nostri candidati, ma non vogliamo neanche che ci vengano imposti”.

Non sembrano dunque schiarirsi le acque di quello che lo stesso Zaia aveva definito uno “stagno torbidissimo”. Difficile immaginare un passo indietro della Lega sulla scelta del candidato, mentre un tavolo tra la premier e i due vicepremier sulla questione candidature appare sempre più vicino. “C’è tempo”, commenta Tajani. Che però apre alla possibilità di un vertice a partire dalla prossima settimana. Quando dovrebbe arrivare un chiarimento anche sulle frizioni ancora in corsa sullo Ius Scholae. Terreno su cui gli azzurri non indietreggiano. Il ministro degli Esteri tiene a sottolineare la distanza della pdl targata FI da quella del Pd.

“Non c’è nessun inciucio e nessun accordo sottobanco su nessun argomento”, scandisce. Poi, però, rivendica la libertà di “parlare con tutti”, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Nicola Fratoianni. Una nuova punzecchiatura che sembra diretta alla Lega, così come agli alleati sembra rivolto l’invito a leggere la proposta. “Si può essere più o meno d’accordo, – dice – ma non vedo perchè bisogna litigare”. Nonostante Tajani non intenda mettere in discussione la compattezza del centrodestra, il portavoce di FI Raffaele Nevi annuncia che gli azzurri continueranno il loro lavoro di ‘moral suasion’ sia con la sinistra che con gli alleati. Dove, invece, le posizioni dei partiti di centrodestra appaiono inconciliabili è al Parlamento europeo. Sui social, in vista della mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen, la Lega conferma senza “nessuna esitazione” il suo voto “contro anni di scelte disastrose”. Posizione duramente contestata da FI, che considera “una sciocchezza” votare per la sfiducia alla Commissione.

“Votare contro e far cadere von der Leyen è da irresponsabile”, insiste Tajani. Che ribadisce la distanza dalla Lega e rimarca l’europeismo di FI: “Senza Europa non andiamo da nessuna parte, chi dice il contrario dice delle cose che sono prive di senso”. Poi l’avvertimento: “Noi siamo incompatibili con un governo antieuropeo”. E le parole di sollievo: “Per fortuna la presidente del Consiglio mi pare una convinta sostenitrice dell’Europa”. Infine, a chi chiede un commento sull’assenza del vicepremier Matteo Salvini alla conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, il vicepremier preferisce rispondere minimizzando: “Salvini è in Giappone, non è che dobbiamo stare tutti assieme in una fotografia. Abbiamo sempre votato tutte le stesse risoluzioni, poi uno può avere le sfumature di un tipo o di un altro”.