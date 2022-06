Fontana: “Salvini ci rappresenta tutti”. Contenti loro…

Mentre infuria l’ultima polemica sulla presunta cena tra Salvini e l’ambasciatore russo a Roma pochi giorni prima dell’invasione in Ucraina e a qualche giorno dalla discussione sull’iniziativa salviniana di andare a Mosca da Putin scavalcando governo e diplomazie internazionali, arriva da Attilio Fontana, annunciato dallo stesso suo segretario federale come candidato alla Regione nel 2023, è lo stesso governatore in carica a far sapere che va tutto bene. Nessuna divisione nella Lega.

“All’interno della Lega c’è coesione, con la normale discussione che ci deve essere all’interno di un partito, ma la lega è di Salvini e nessuno mette mai in discussione, né ha pensato di mettere in discussione la sua leadership”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Rainews24, rispondendo alla domanda se è vero che all’interno del Carroccio si scontrano due anime diverse. “Questa è una rappresentazione fatta da chi vuole sperare che all’interno della Lega ci possano essere delle divisioni, delle correnti e dei problemi – ha affermato Fontana -. In realtà, all’interno della Lega non c’è niente di tutto questo, all’interno della Lega c’è coesione”. Per il governatore lombardo si tratta solo di “auspici dei nostri avversari più che realtà”.

Contenti loro di avere Salvini segretario…