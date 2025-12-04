“Fontana cerca referente Nord? Ci siamo noi, Patto per il Nord”

“Se il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, vuole un referente per il Nord, può anche smettere di cercarlo perchè già c’è: è Patto per il Nord. Le alchimie correntizie all’interno della ‘Salvini Premier’ sono soltanto fumo negli occhi degli elettori. Un partito romanocentrico, statalista, vannacciano e nazionalista è l’antitesi dell’autonomia e del federalismo. Prima Fontana ne prende atto e prima eviterà di rimanere ulteriormente deluso dal suo capo partito”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.