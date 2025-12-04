“Se il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, vuole un referente per il Nord, può anche smettere di cercarlo perchè già c’è: è Patto per il Nord. Le alchimie correntizie all’interno della ‘Salvini Premier’ sono soltanto fumo negli occhi degli elettori. Un partito romanocentrico, statalista, vannacciano e nazionalista è l’antitesi dell’autonomia e del federalismo. Prima Fontana ne prende atto e prima eviterà di rimanere ulteriormente deluso dal suo capo partito”.
Lo afferma Patto per il Nord in una nota.
“Fontana cerca referente Nord? Ci siamo noi, Patto per il Nord”
