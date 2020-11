“Fontana, autonomista solo quando gli conviene”

“In questi anni abbiamo assistito alla richiesta di maggiore autonomia da parte di Regione Lombardia, facendo un referendum inutile che ha buttato via una valanga di milioni. Adesso che Fontana e la Lega dovrebbero esercitare i loro poteri per intervenire in maniera mirata sui territori piu’ colpiti, aspettano che sia il Governo centrale a prendersi la responsabilita’. E noi lo faremo, non ci tireremo indietro. Perche’ non abbiamo dubbi che prima del consenso viene la tutela della salute delle persone”. Lo scrive su Fb il senatore lombardo del Pd Alessandro Alfieri.

“So benissimo – prosegue Alfieri – che e’ maledettamente complicato prendere decisioni sulle misure restrittive. Con pressioni anche diametralmente opposte, che mettono in contrapposizione le ragioni della salute, soprattutto dei soggetti piu’ fragili e la tenuta economica e sociale delle nostre comunita’. Pero’, l’autonomia e’ una prerogativa che non puoi permetterti di rivendicare quando va tutto bene e poi quando iniziano le difficolta’ invochi la copertura del governo nazionale. Ci vuole coerenza!”.