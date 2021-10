FLOP LEGA A DESTRA – Il Cav scarica Salvini e Meloni poi “ritratta”. E a Milano Matteo se ne va per il ritardo di Giorgia

di Monica Rizzi – Che caos a destra. Milano epicentro della deflagrazione. La prima botta arriva dalle dichiarazioni, poi sconfessate, di Silvio Berlusconi a La Stampa. “Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”. Il Cav dice di non averle poi pronunciate quelle parole. Sarà…

Infine in giornata flop all’incontro elettorale con Bernardo, Salvini e Meloni. Lei perde il volo perché salta il decollo, quello dopo arriva in ritardo, Salvini non l’aspetta, saluta e se ne va.

Ma dobbiamo dare fiducia a questa destra? Poi c’è la vicenda Morisi. Che si commenta da sè. Il castello di sabbia sta venendo giù. Ricostruire sulle macerie non sarà compito di questi partiti.

Monica Rizzi, Responsabile organizzativo federale Grande Nord