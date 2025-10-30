Fisco aggressivo e sistema creditizio assente. Così spariscono le piccole attività di imprese e negozi di vicinato

Federcontribuenti denuncia ancora una volta la “drammatica condizione delle micro, piccole e medie imprese italiane schiacciate da una pressione fiscale insostenibile e dalla totale chiusura del sistema bancario al credito”. Così in una nota l’associazione dei contribuenti italiani che sottolinea come “mentre il Governo parla di crescita e ripartenza, il Paese reale affronta una crisi profonda con una tassazione sproporzionata rispetto alla reale capacità contributiva e con le banche che negano l’accesso al credito anche ad aziende sane”. Tutto questo per Federcontribuenti porta ad un crollo degli investimenti e blocco dei cantieri, delle forniture e dei servizi con centinaia di migliaia di lavoratori lasciati senza reddito e senza prospettive”.

Inoltre rileva l’associazione “il combinato tra fisco aggressivo e sistema creditizio assente sta provocando la chiusura silenziosa di migliaia di attività, soprattutto artigiani, commercianti e imprenditori locali. Dunque – secondo Federcontribuenti – serve un patto fiscale nuovo, basato sulla fiducia e non sulla persecuzione. Se si spezza la catena produzione–credito–lavoro, l’intero Paese si ferma”. Federcontribuenti chiede: una moratoria fiscale per le PMI in difficoltà; fondo di garanzia reale per l’accesso al credito; riforma della riscossione che tenga conto della sostenibilità e del contesto economico”.

Inutile ricordare che qjuando parliamo di piccole imprese, micro e familiari, intendiamo anche quelle che tengono in piedi i negozi di vicinato, le botteghe di quartiere, le realtà che sono tessuto sano delle comunità. Che tipo di sostegno dà lo Stato a queste evidenze che sono l’ultimo presidio sul territorio?