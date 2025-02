Fine vita, la Toscana batte il Parlamento

“L’approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio Regionale della Toscana rappresenta un traguardo importante, sia a livello umano che sanitario”. Così David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze-Pistoia sull’approvazione a larga maggioranza avvenuta ieri in Consiglio regionale toscano della norma nata dalla legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni. “Questo provvedimento, per cui la nostra Regione diventa pioniera a livello nazionale – prosegue Nucci – raccoglie tutta la soddisfazione del nostro Ordine professionale. Con questa svolta epocale verrà garantita più uniformità sulle prassi da seguire all’interno delle aziende sanitarie regionali e, di conseguenza, ci sarà più coerenza sul da farsi in situazioni difficili e maggiore tutela dei diritti dei pazienti. Per non parlare di quelli delle loro famiglie, che spesso sono schierate in prima linea con i propri cari a reggere il peso di decisioni difficili e dolorose sul da farsi. Garantire la dignità delle cure rientra nell’etica del nostro lavoro. Ci auguriamo che l’esempio toscano possa essere condiviso quanto prima anche da altre Regioni”.