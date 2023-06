Festival delle Risonanze. I boschi del Nord diventano magici

Boschi che diventano palcoscenici, sentieri sonori in cui incontrare solisti, ma anche il benessere del forest bathing e dei bagni di gong e le attività outdoor per conoscere le meraviglie della foresta: Risonanze Festival è anche un cartellone di esperienze nel bosco che impegnano il pubblico per tutto l’arco della giornata.

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2023 si potranno vivere e condividere quattro giorni di immersione nella grande musica con ospiti internazionali, performance, approfondimenti, sessioni di benessere. Oltre al cartellone dei concerti serali, come ogni anno di giorno il festival propone numerose attività a contatto con la natura.

Si vive il bosco come luogo d’arte e di rigenerazione grazie allo yoga, mountain bike, bagni di gong in natura. Pensando al pubblico di domani, con concerti ed eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie, a contatto con gli animali della fattoria didattica.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno guidati dagli esperti della falegnameria Deotto si andrà alla scoperta del legno di risonanza tra i preziosi abeti della foresta.

Sabato 17 e domenica 18 giugno in Val Saisera è proposta un’attività di forest bathing per famiglie. Guidati da un esperto di pedagogia del bosco e forest therapy, la visita agli abeti di risonanza si arricchisce di un’esperienza a pieno contatto con la natura. Attraverso attività sensoriali e di ascolto di se stessi in relazione all’ambiente circostante e dei suoi elementi, si potrà godere dell’effetto anti stress e dell’azione rigenerante che la foresta regala ai suoi ospiti. Respirare, osservare, toccare, esplorare a pieni nudi, giocare, costruire, condividere e ridere sono alcune cose che si faranno immersi nel verde. Sabato 17 giugno alle 10 è proposta una passeggiata musicale che vedrà protagonisti i solisti Ulisse Mazzon e Antonio Medici con il quartetto d’archi dell’Accademia Arrigoni.

Domenica 18 giugno, ore 8.30 al Calvario di Malborghetto è programmata una dolce pratica di Yoga adatta anche ai principianti, che culminerà in una meditazione sonora con gong e campane tibetane con Filippo e Cristina de Il “Silenzio Interiore” in collaborazione con ASD Fitness Benessere Tarvisio. Domenica 18 giugno (ore 10) lungo il Forest Sound Track, Val Saisera è proposta una Passeggiata Musicale con il violinista Alan Choo e musica di N. Matteis, H. I Biber, G. Tartini, J. Vilsmayr.

Infine Domenica 18 giugno, ore 10.00, alla Fattoria didattica Le Piccole Canaglie è in cartellone I musicanti di Brema, Spettacolo di teatro per bambini e famiglie a cura di Anà-Thema Teatro che prevede un’attività a contatto con gli animali a cura di Azienda Agricola Vuerich – Fattoria Didattica Le Piccole Canaglie.

Tutte le informazioni sui progetti outdoor con orari e costi sono reperibili sul sito internet www.risonanzefestival.com e attraverso la pagina Facebook “Risonanze” ed Instagram “Risonanze Festival”.

Risonanze Festival è organizzato da una collaborazione tra Comune di Malborghetto-Valbruna, Fondazione Luigi Bon e Legno Vivo – Associazione Musicae, Distretto Culturale del Pianoforte, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Consorzio Bim Drava, Consorzio Bim Tagliamento, Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale, Pro Loco Il Tiglio Valcanale.

Photo credits: Tiziano Gualtieri / Filippo Savoia

