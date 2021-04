Federlegnoarredo, Feltrin: Salone del Mobile, abbiamo vinto una grande sfida

“Abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy”. Così Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commenta così in una nota la decisione raggiunta all’unanimità dal cda di Federlegno Arredo Eventi di confermare l’edizione di settembre del Salone del Mobile, dopo le voci di un annullamento dei giorni scorsi. “Ora proseguiremo in questa direzione – ribadisce Feltrin – come sempre in stretta sinergia con la città di Milano. Gli attestati di stima e vicinanza, giunti in questi giorni da parte di tutte le istituzioni nazionali e locali, sono il riconoscimento migliore ai tanti imprenditori che negli anni hanno reso il Salone del Mobile un concept unico e ammirato nel mondo”. Il presidente di Federlegno ha ringraziato “il consiglio di presidenza di FederlegnoArredo, i componenti del cda di Federlegno Arredo Eventi e i nostri imprenditori per aver condiviso punti di vista, idee e necessità, un lavoro di squadra che ci permetterà di organizzare un’edizione speciale, unica, come unico è il periodo che stiamo vivendo”.