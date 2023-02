Federlegno, superbonus cancellato: In ginocchio famiglie e imprese

“Per decreto, nel giro di poche ore, il governo si è assunto la responsabilità di mettere in ginocchio imprese e famiglie, con una decisione davvero incomprensibile e per di più in contrasto con gli obiettivi di efficientamento energetico fissati per il 2030”. Lo dichiara Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo commentando in una nota il provvedimento approvato ieri in cdm. “Bloccare in un batter d’ali la cessione di nuovi crediti significa tirare il freno a mano all’edilizia ea tutto il suo indotto di cui il Governo, ancor meglio di noi, credo conosca il valore in termini di Pil. Basti pensare che, nella filiera del legno-arredo che FederlegnoArredo rappresenta, ben 3 associazioni (Assolegno, Assotende, Edilegnoarredo) saranno colpite dalla misura. Ci auguriamo che l’incontro fissato dal Governo con le categorie possa portare a una possibile modifica”, aggiunge.