Federconsumatori: governo assuma scelte coraggiose per famiglie e imprese

“Nella situazione di forte difficoltà in cui si trovano le famiglie, specialmente alla luce della crisi che il Paese sta attraversando, questa stangata rappresenta un colpo durissimo per l’economia, che rischia di abbattersi sui consumi e sull’intero sistema produttivo”. E’ quanto afferma Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori nel commentare lo studio elaborato dall’associazione ed anticipato all’Adnkronos, sulla cosiddetta ‘stangata autunnale’ per le famiglie da oltre 2.400 euro. “Per questo è necessario ed urgente – incalza Viafora -che il Governo assuma scelte coraggiose e determinate, per sostenere il sistema economico e le famiglie, sfruttando tutte le possibilità messe in campo a livello europeo, nonché per dare nuove prospettive di crescita al Paese”.