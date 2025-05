Federalismo fiscale: Patto Nord, da Upb pietra tombale su riforma

“I conti non tornano perché non c’è la volontà politica di arrivare al federalismo fiscale, cavallo di battaglia della fu Lega Nord, ridotta a ronzino da passeggio dalla ‘Salvini premier’. Per noi il federalismo fiscale è lo spartiacque fra amministrazioni buone o cattive, fra amministratori locali virtuosi o spreconi, al di là della posizione geografica. I cittadini hanno il diritto di sapere se, come e quando le loro tasse vengono utilizzate e poter giudicare come sono state spese. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha detto che non si registrano progressi significativi per il completamento del Federalismo fiscale e che i progressi sulla autonomia differenziata sono solo ‘eventuali’. Non faranno mai in tempo in questa Legislatura: gli elettori del Nord sono stati ingannati”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.