Federalberghi, perso il 90% del giro d’affari

Dal punto di vista turistico il Natale non ci sarà. E per gli albergatori ci si avvia verso un inverno tragico. Per il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Massimo Nucara, fosche prospettive incombono sulle festivita’ natalizie e sulle vacanze invernali, con il 90% del fatturato che andra’ in fumo. “Se e’ vero che in un anno ‘normale’ sono circa 19 milioni gli italiani che si mettono in viaggio tra Natale e l’Epifania, con una spesa media di circa 730 euro a persona (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) per un giro d’affari complessivo di 14 miliardi di euro – osserva in un colloquio con l’AGI – prevediamo che il 90% di tutto questo andra’ perduto”. Altrettanto cospicuo e’ il valore delle vacanze invernali: stando ai calcoli di Federalberghi, gli italiani che solitamente fanno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo (weekend e settimane bianche) sono 11 milioni, con un giro d’affari di oltre 8 miliardi di euro. “E anche in questo caso il 90% di tutto questo non ci sara’”, sottolinea Nucara.