Federalberghi, dopo un anno e mezzo di pandemia ancora protocolli di sicurezza non chiari

“Tutta la filiera si è attivata affinché la stagione invernale si possa svolgere in completa sicurezza, anche nel caso in cui i dati sanitari, dovuti ad una eventuale ma possibile recrudescenza del Covid, dovessero peggiorare”. Così Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, intervistato da LaPresse. “Per questo chiediamo al governo che i futuri protocolli siano chiari e diffusi con largo anticipo in modo che le strutture si possano adeguare per tempo, garantendo ai clienti la massima sicurezza”, spiega. “Avere già adesso le prenotazioni per i prossimi mesi è fondamentale per sapere se la stagione invernale si svolgerà regolarmente”. CRO