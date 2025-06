“Far diventare un dittatore un premio Nobel per la pace e mediatore in Iran non mi pare il caso , caro Matteo”

“Un po’ mi fa sorridere, ma è un sorriso un po’ amaro. Io credo, e lo dico anche all’amico Salvini, che sempre rincorrere Trump non si va sa nessuna parte. Noi dobbiamo avere una posizione netta e chiara ed è evidente che Putin in questo momento deve dimostrare, più che fare la mediazione con altri Paesi, di dover fare veramente la pace seria e giusta nei confronti dell’Ucraina. Anche stanotte Kiev è stata bombardata e ci sono stati altri morti civili. Che mediatore di pace può essere un dittatore che sta aggredendo da tre anni una nazione? Noi siamo convinti che bisogna dialogare con gli Stati Uniti d’America e che debbano essere, insieme all’Europa, un elemento fondamentale. Far diventare il premio Nobel della pace Putin mi sembra un’esagerazione, anche da parte di chi rincorre queste boutade”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi ai microfoni di Rtl 102.5.

Ecco quanto aveva affermato il segretario della Salvini Premier: “Non ho gli elementi del presidente Trump per smentire il fatto che Putin non sia il mediatore perfetto”. Come riporta La Stampa, Salvini ha poi aggiunto che se davvero Putin fosse incaricato di mediare tra Israele e Iran, sarebbe solo perché ha posto fine all’invasione in Ucraina: “E sarebbe una delle più belle notizie che ci possa portare l’attualità”. E ancora: “L’Occidente dovrebbe interrogarsi sull’efficacia di questo muro contro muro”. Salvini poi dice “che l’Iran non abbia armi atomiche per colpire Israele domani mattina mi sembra una priorità. Sostenere ogni iniziativa che impedisca a un regime islamico come quello iraniano di portare morte e distruzione ovunque mi sembra prioritario”.