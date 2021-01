Facebook e la causa contro Apple. Scontro tra titani. La democrazia è solo digitale?

Facebook starebbe preparando una causa contro Apple per pratiche anti concorrenziali messe in campo con il suo Apple Store. Lo ha rivelato il magazine The Information, tra i piu’ autorevoli in Silicon Valley. Un portavoce della societa’ non conferma ne’ nega la notizia: “Come abbiamo detto piu’ volte, crediamo che Apple si stia comportando in modo anti-concorrenziale utilizzando il suo controllo sull’Apple Store per guadagnare a danno degli sviluppatori di applicazioni e delle piccole imprese”, ha detto la fonte all’Afp. Apple al momento non ha voluto commentare la notizia. Al centro della disputa tra i due giganti californiani c’e’ l’ultima versione di iOS, il software che muove i device Apple, che include funzioni che limitano l’accesso da parte di Facebook ai dati degli utenti del social network. Per Menlo Park questo aggiornamento limitera’ la capacita’ del social di proporre pubblicita’ mirate, con un danno ancora da calcolare sul proprio modello di business.