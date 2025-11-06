Extraprofitti targati Lega – “Ora vi spiego come le banche si rifaranno sui nostri conti correnti”

“Il rischio che nel tempo le nuove tasse vengano scaricate dalle banche sulla clientela, sulle imprese e sulle famiglie, c’e’. Ed e’, purtroppo, un rischio concreto. Come gia’ avvenuto anni addietro in diverse occasioni. Mi chiedo, se questo dovesse avvenire, chi interverra’, chi controllera’ e chi sanzionera’. Scaricare una tassa sui conti dei correntisti e’ semplicissimo, perche’ le banche incassano 110 miliardi di euro l’anno, tra commissioni e interessi sui prestiti e mutui. Con aumenti di pochissimi punti percentuali, diciamo zero virgola, si recuperano centinaia di milioni di euro. Aumenti invisibili, ma micidiali per i cittadini”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Radio Anch’io, in onda su Radio Rai Uno.

Nulla da replicare dal partito che anziché fare la guerra all’evasione fiscale, contributiva (basta una cartina geografica e i dati Istat o quelli di Itinerari previdenziali, o incrociare codice fiscale e dichiarazioni Irpef, ndr), crea tasse sul sistema bancario per un pugnetto di consenso populista?