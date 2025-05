Ex Ilva, l’Odissea continua. Un altro tavolo a Roma il 21 maggio

Il 21 maggio “ci sarà il tavolo a Palazzo Chigi con tutti i ministri competenti per trarre le conseguenze da quello che purtroppo è accaduto e come intervenire perché non vi siano ricadute drammatiche sull’occupazione, sulla filiera e sull’indotto”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento ‘Investopia’ in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano, a chi chiedeva della convocazione da parte del governo dei sindacati sull’ex Ilva il 21 maggio. “Noi ci siamo e ci saremo sempre”, conclude il ministro.