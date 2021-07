Euroregioni del Nord, ma solo sulla carta

di MARIO DI MAIO – Rilancio l’idea di un asse europeo tra i popoli interessati all’indipendenza.

E’ sicuramente auspicabile un coordinamento stabile anche in assenza di azioni comuni a breve scadenza, ma una volta per tutte conviene precisare cosa si vuole ottenere e in che modo tenendo presente che:

1) l’indipendentismo si esercita contro il proprio stato centrale e contro la sua Capitale, quindi sinergie e supporti dall’ esterno di regola non sono ipotizzabili soprattutto per motivi geografici e culturali. Non si vede ad es. quale aiuto concreto potrebbero fornire i patrioti irlandesi ai patrioti fiamminghi in lotta contro i valloni. Probabilmente solo informazioni e solidarietà’.

2) ma neppure la vicinanza geografica ha indotto i baschi e i catalani ad aiutarsi nelle rispettive “vertenze” con Madrid che ha potuto regolare a piacimento entrambe le situazioni ricorrendo anche alle maniere forti. In questo caso ha prevalso la notevole differenza culturale fra le due comunità.

3) gradatamente, negli ultimi 20 anni la CEE, trasformata in U.E. ha assunto quasi di soppiatto le caratteristiche di uno stato totalitario, quindi oppressore, che toglie alle nazioni che la compongono le libertà economiche, di pensiero, di movimento, e di autodifesa e pertanto e’ ontologicamente nemica di qualsiasi aspirazione indipendentista. Ne consegue che qualsivoglia strategia deve tener conto della realtà’ U.E. che e’ questa nonostante che da Bruxelles continuino a raccontare che rispettano le diverse sovranità’ anche dopo “l’incidente Grecia”.

Sono convinto che al momento la via percorribile sia quella dell” impianto” di euroregioni finalmente efficienti e funzionanti “costruite” con l’accorpamento di entità’ territoriali omogenee per tradizioni economia e cultura, soprattutto perché l’euro regione e’ l’unico organismo che toglie potere contemporaneamente allo stato e alla U.E. e lo restituisce ai territori.

Da tener presente infine che le euro regioni finora previste e fortunatamente non funzionanti sono da ripensare perché assolutamente inadeguate.