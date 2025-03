Euribor manipolato? Come richiedere il risarcimento? Ma è già una complicazione…

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato». L’importanza della pronuncia è rilevantissima per i risparmiatori dato che essa estende il principio a tutti i mutui a tasso variabile che hanno utilizzato questo indice di riferimento per il calcolo degli interessi. Ma qual è la strada concreta verso il risarcimento?

Il Codacons commenta così: “Innanzitutto una domanda: che rimborso può, effettivamente, essere richiesto dai risparmiatori? E’ presto detto: si tratta della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro. Né tantomeno un ostacolo insormontabile è rappresentato dalla prescrizione se è vero che il termine decennale ricorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, tale ostacolo vale solo se la prescrizione non sia stata interrotta mentre per i piani di ammortamento vita ancora in essere non si pone nessun problema di prescrizione”.