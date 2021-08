Estate nei siti e nei castelli della Val d’Aosta

L’Assessorato regionale dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio ricorda la programmazione prevista in Valle d’Aosta dal 16 al 21 agosto 2021 nell’ambito della rassegna Culture’te’. Lunedi’ 16 agosto al Teatro Romano si ripete la magia di un suggestivo Invito al viaggio. Visite guidate tra parole, luci e musica. Un tributo al maestro Franco Battiato con una selezione di brani interpretati e recitati dal vivo da Francesca Netto, accompagnata da un quartetto d’archi (arrangiamenti dei pezzi di Beppe Barbera). Un omaggio al mondo classico e alle sue Muse immortali attraverso l’incanto e la magia di brani dal respiro epico. Orario spettacoli: 20.30, 21.15 e 22. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedi’ precedente l’evento al numero 349 6436018 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13). Sempre lunedi’ appuntamento serale con Arche’oNuits dedicato all’archeologia. Perche’ non decidere di trascorrere una serata … al MAR? Il Museo Archeologico Regionale di Aosta vi aspetta con le Visite speciali con l’archeologo per partire alla scoperta dell’antica Aosta romana raccontata dagli oggetti ritrovati negli scavi. Orario: 21 e 22. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedi’ precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19) o all’indirizzo: museiaosta@gmail.com.

Martedi’ 17 agosto, alle ore 17, il programma di Storie per Gioco – i laboratori e percorsi didattici per i piu’ piccoli – prevede tra le sale del castello Sarriod de La Tour una insolita e suggestiva Caccia al mostro: solo risolvendo una serie di enigmi e indovinelli, oltre a scoprire le varie stanze e le curiosita’ del maniero, si riuscira’ a scovare il mostro nascosto. Prenotazione obbligatoria al numero 348-4948157, dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10 alle 17. Il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre sara’ nuovamente protagonista mercoledi’ 18 agosto per ChâteauxNuits con Castelli tra storia e leggende, a cura di Atamas Aosta Teatro con Giada Bessone (narrazione), Pierluigi Moccia e Antonella Reggiani (musica). In assenza dei signori di Sarriod de la Tour, una governante accompagna i pellegrini alla scoperta del castello, attraverso aneddoti, rivelazioni, pettegolezzi e racconti divertenti. Per tutti gli spettacoli orario: 19, 20.30 e 21.30. Prenotazione obbligatoria a partire dal giovedi’ precedente l’evento al numero 348 3976575 (da lunedi’ al venerdi’ 9-13).

Giovedi’ 19 agosto alle ore 16 i bambini si divertono con le Storie per Gioco all’Area megalitica di Aosta. In Gioca con la Preistoria, insieme con gli archeologi, potranno esplorare questo sito avvolto da un fascino misterioso alla ricerca delle piu’ antiche tracce lasciate dall’uomo. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno stesso al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com. Archeologia ancora protagonista venerdi’ 20 agosto alle ore 21 e alle 22 con un’appassionante visita dell’Area megalitica accompagnati da un archeologo. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedi’ precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com. Sempre venerdi’ al MAR – Museo Archeologico Regionale alle ore 16 si Gioca con la Storia alla scoperta degli abitanti di Aosta romana raccontati attraverso i tanti oggetti e le altrettante storie restituiteci dalla terra. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedi’ precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com.