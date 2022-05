Entro l’anno blocco del 90% di petrolio russo. Accordo nelle prime ore del mattino

Entro fine anno circa il 90% delle importazioni di petrolio russo sara’ bloccato. A confermarlo è una nota di RadioCor. “E’ questo il risultato dell’accordo sulle sanzioni raggiunto alle prime ore del mattino dai capi di Stato e di governo della Ue. Per raggiungerlo sono state necessarie diverse settimane di difficili negoziati contraddistinti dall’opposizione dell’Ungheria al via libera alla sesta serie di misure restrittive contro la Russia – si legge -. Per lo stop all’import di petrolio sono previste eccezioni: il bando riguarda il petrolio trasportato via mare (circa due terzi delle importazioni totali). Per il greggio via oleodotto c’e’ una ‘eccezione temporanea’: quanto durera’ non si sa. Il Consiglio ‘tornera’ prima possibile sulla questione’, e’ scritto nelle conclusioni del Vertice Ue. I tempi per Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca varieranno e saranno oggetto di negoziato. Per Ungheria e Slovacchia si era parlato di una esclusione per tutto il 2024; per la Repubblica ceca si parla di 18 mesi. Germania e Polonia, invece, si sono impegnati a terminare le importazioni attraverso l’oleodotto Druzhba entro quest’anno”.