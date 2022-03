Eni sospende gas dalla Russia. E Italgas: Per ora nessun problema di approvvigionamento

Italgas non teme il rischio di un’interruzione prolungata di immissione del gas naturale che possa incidere “in forma significativamente negativa” sulla continuita’ operativa del Gruppo a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che tale rischio “sarebbe comunque mitigato dalle azioni gia’ in essere e allo studio a livello nazionale ed europeo, quali l’ottimizzazione degli stoccaggi, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l’incremento della produzione nazionale.

“ENI ha sospeso la stipula di nuovi contratti relativi all’approvvigionamento di greggio o prodotti petroliferi dalla Russia. In ogni caso ENI opererà nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni europee e nazionali”. Lo riferisce un portavoce della società.