Energia, costo ormai insostenibile. Cna: Ancora oneri di sistema che sono il doppio dell’Europa

“Costi energetici insostenibili e la burocrazia sono i due principali ostacoli allo sviluppo e alla competitivita’ delle imprese”. Lo ha sottolineato il presidente Cna Dario Costantini, nella relazione all’assemblea annuale. “Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica – ha osservato – è tornato ai livelli pre-crisi ma le piccole imprese pagano bollette che mostrano un incremento del 50% rispetto al 2021”. Costantini si è lamentato del fatto che la legge di bilancio non ha affrontato il tema energia. “Gli oneri di sistema in Italia – ha proseguito – sono oltre il doppio rispetto ai concorrenti europei e non possiamo continuare a pagare bollette dove la componente energia non arriva al 50% del totale”.

Oltre a riformare la composizione della bolletta “e’ necessaria piu’ concorrenza – ha aggiunto – la liberalizzazione ha prodotto benefici soltanto per gli operatori”. Sulla burocrazia, ha concluso, “abbiamo presentato 100 proposte di semplificazioni a costo zero per lo Stato ma che farebbero risparmiare 7miliardi alle imprese e 50 ore di lavoro”.