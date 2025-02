Energia a prezzi impossibili. Alza la voce anche la Caritas: Fate giustizia. Contratti capestro

La Caritas di Roma chiede, in un comunicato, “un intervento immediato alle istituzioni pubbliche sui bonus sociali per le famiglie in difficoltà e maggiori controlli sui contratti capestro. In aumento le famiglie che si rivolgono alle sedi delle Caritas parrocchiali denunciando sistemi di vendita poco chiari, con vendite di servizi accessori che erodono i risparmi energetici ed i bonus sociali, in un contesto di mercato libero che non offre offerte convenienti. E intanto la povertà energetica non accenna ad attenuarsi”.

“Sono circa 13.200 i possibili contratti del libero mercato di energia tra i quali una famiglia dovrebbe scegliere il più adeguato alle proprie esigenze. In molti casi, oltre al costo di luce o gas, questi contratti obbligano ad acquistare servizi accessori: assicurazioni, canoni di manutenzione delle caldaie, servizi di telemedicina oltre costi occulti in caso di recesso anticipato e cambi tariffe. Costi e servizi accessori che spesso nulla hanno a che vedere con l’erogazione del gas o dell’elettricità”, fa notare la Caritas romana. “La carità non può limitarsi, come è giusto fare da parte nostra, nel donare per quanto si può aiuti e sussidi a chi non ce la fa, ma deve accompagnarsi alla promozione della giustizia, alla capacità di contribuire ad intervenire sulle cause che escludono ancora di più i poveri e le persone in evidenti difficoltà” dichiara Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana.