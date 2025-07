Elezioni regionali, Patto per il Nord: Tempi maturi perché centrodestra allarghi azione con nuove forze del territorio

“Il vertice di centrodestra a Palazzo Chigi sulle prossime elezioni regionali rappresenta un momento importante per la coalizione, ma segnala anche l’urgenza di un confronto più ampio, che includa le tante realtà territoriali, civiche e associative che, pur fuori dai riflettori nazionali, rappresentano un pezzo significativo del consenso nei territori”.

Lo afferma in una nota il Patto per il Nord, movimento civico e federalista nato per rappresentare le istanze produttive e sociali del Nord Italia.

“In una stagione elettorale complessa – prosegue la nota – e con risultati tutt’altro che scontati in alcune Regioni chiave, appare evidente la necessità di aprire il campo a nuove energie e sensibilità. La stessa premier Meloni ha mostrato, in casi come Genova e altre città, attenzione a percorsi meno tradizionali, coinvolgendo anche esperienze differenti. È il segno che un centrodestra più solido e lungimirante può nascere solo da una condivisione più larga, non da un automatismo tra sigle. Patto per il Nord continuerà a lavorare per dare voce a chi non si riconosce più nei modelli calati dall’alto, ma crede in un progetto che unisca libertà, sussidiarietà e responsabilità territoriale”.