Elezioni regionali lombarde. Albertini: Fontana candidato per ora solo per Lega. Moratti può scendere in pista

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ”ancora e soltanto il candidato della LEGA”. Lo dichiara all’Adnkronos l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a proposito delle prossime regionali in Lombardia. Gli altri partiti del centrodestra – aggiunge – “non si sono dichiarati per la Moratti, ma non hanno nemmeno detto che il candidato del centrodestra è Fontana. Hanno fatto accenni generici sul fatto che può essere una prassi quella di ricandidare l’uscente, ma in Sicilia ad esempio non è successo”. Per questo secondo l’ex sindaco di Milano ”è una situazione che ancora si può aprire a un’alternativa” e Moratti “ha ancora qualche chance di venire indicata come candidato di centrodestra”, anche se l’ipotesi – ammette – è ”meno probabile di prima dell’affermazione di Fontana di volersi ricandidare” e prima del risultato delle ultime politiche. Alla vicepresidente della Regione sarebbe stato offerto un ministero, ma – riferisce Albertini, che con la ex sindaca che gli successe a Palazzo Marino è in contatto, proprio in vista di un tandem per le Regionali – ”lei mi ha sempre detto che non è disponibile per un incarico di governo, alternativo a quello che secondo lei è l’affidavit” ricevuto, quando nel pieno della pandemia e con Fontana indagato per il caso camici, entrò nella giunta, subentrando a Giulio Gallera come assessore al Welfare.

Da quello che la stessa Moratti ha raccontato e che – aggiunge Albertini – ”confermano altre persone che erano presenti”, in quel frangente le ”fecero la proposta” di succedere a Fontana, che ”con l’incubo di una condanna e di un’eventuale decadenza, non vedeva egli stesso bene una sua ricandidatura”. Le cose poi sono andate diversamente: Fontana è stato prosciolto, ”gli indici di consenso della giunta sono migliorati rispetto alla crisi del Covid e la pandemia è stata affrontata, magari anche con il merito di Moratti e Bertolaso. In ogni caso la situazione è diversa e Fontana legittimamente ha voluto riproporre la sua ricandidatura”. (Alb/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 07-OTT-22 20:12 NNNN