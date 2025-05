Elezioni, a Trento nuova debacle per Salvini. Dimezzato anche il Partito autonomista trentino. A Bolzano centrodestra guarda a SVP

Il Pd si conferma primo partito, la Lega dimezza e Fratelli d’Italia raddoppia. E’ la prima fotografia che emerge dallo scrutinio a Trento dove Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, corre verso il mandato bis al primo turno. Dimezzate le preferenze anche per il Partito autonomista trentino tirolese che, sebbene sia in coalizione di governo di centrodestra in Provincia, alle comunali non ha trovato la quadra con Lega, Forza Italia e FdI esprimendo un proprio candidato sindaco.

Al termine dello scrutinio del primo turno delle elezioni comunali di Bolzano, il candidato del centrodestra Claudio Corrarati conquista invece il 36,3% delle preferenze e quello del centrosinistra Juri Andriollo il 27,3%. Già si parla di un possibile accordo del centrodestra per un governo con l’Svp.

A Trento, intanto, Franco Ianeselli, sostenuto dal centrosinistra, corre così verso il mandato bis a Trento al primo turno, con il 54,77 per cento dei voti. Partita chiusa con le stesse modalità di 5 anni fa quando in piena pandemia l’election day fu spostato da maggio a settembre con il voto distanziato e spalmato su due giorni. Stavolta il ‘virus’ è stato l’astensionismo: l’affluenza, a livello provinciale, si è fermata al 54,53 per cento, 10 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Per quanto riguarda gli altri candidati, Giulia Bortolotti, sostenuta da Onda, Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista, è al 7,39 per cento. Claudio Geat e la sua Generazione Trento è al 5,13 per cento, mentre Andrea Demarchi del Partito autonomista trentino tirolese raccoglie il 4,56 per cento delle preferenze. Simonetta Gabrielli di Democrazia Sovrana Popolare si ferma all’1,69 per cento.

Storo, Calliano, Canal San Bovo, Castello-Molina di Fiemme, Cimone, Grigno, Nomi, Novaledo, Ronchi Valsugana e Samone non hanno superato il quorum imposto in quanto monolista. Dunque, saranno commissariati. È il responso uscito dalle urne del Trentino che ha votato per il rinnovo di 254 sindaci, consigli comunali e circoscrizioni.

Complessivamente è stata netto calo l’affluenza anche alle elezioni comunali in Trentino Alto Adige, terminate alle ore 22 in 265 Comuni. A Bolzano si è recato alle urne il 52,16% degli elettori, mentre nel 2020, quando però si votò su due giorni, fu il 60,65%, ovvero l’8,49% in più rispetto ad oggi. Mancano ancora i dati complessivi per le due Province, ma il trend è lo stesso. Cinque anni fa in Alto Adige si recò alle urne il 65% degli elettori e in Trentino il 61%. Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi.

IL QUADRO – Le amministrative del Trentino sono state contrassegnate anche da 85 comuni monolista e dunque con un solo avversario: il quorum. Solo Cimone non ce l’ha fatta e dunque scatterà il commissariamento.

Ecco i sindaci eletti: Andrea Fontanari è stato confermato a Sant’Orsola Terme, Alessandro Santuari a Baselga di Pinè, Eleonora Bottamedi ad Andalo, Maurizio Fantato a Bocenago, Chiara Cimarolli a Bondone, Ivo Dalla Torre a Bresimo, Alessandro Bernard a Campitello di Fassa, Stefano Bagozzi a Castel Condino, Corrado Viola a Cavedago, Leonardo Ceccato a Cinte Tesino, Lorenzo Moltrer a Fierozzo, Luca Puecher a Frassilongo, Manuel Cosi a Giustino, Willy Zanotelli a Livo, Norman Masè a Massimeno, Giacomo Redolfi a Mezzana, Ivano Orsingher a Mezzano, Franco Moar a Palù del Fersina, Francesca Tomaselli a Pellizzano, Oscar Nervo a Pieve Tesino, Donatone Seppi a Ruffrè Mendola, Ilaria Rigotti a San Lorenzo Dorsino, Giuliano Marocchi a Tenno, Luciana Pedergnana a Terzolas, Michele Tonini a Valfloriana, Alida Cramerotti ad Aldeno, Matteo Paolazzi ad Alta Valle, Maria Zanotelli ad Amblar Don, Francesco Fantini a Bedollo, Walter Battisti a Besenello, Flavio Riccadonna a Bleggio Superiore, Daniele Graziadei a Borgo d’Anaunia, Giorgio Marchetti a Borgo Lares, Antonio Maini a Caldes, Lorenzo Conci a Calliano, Lucio Muraro a Castello Tesino, Luca Zini a Cavareno, Gianni Rizzi a Cavizzana, Alessandra Ferrazza a Cembra Lisignago, Fabio Zambotti a Comano Terme, Gianluca Valorz a Croviana, Andrea Pollo a Dambel, Paolo Vielmetti a Denno, Michael Rech a Folgaria, Riccardo Dalvit a Giovo, Alberto Kostner a Moena, Alberto Scierbo a Nogaredo, Mattia Hauser a Mezzocorona, Gianfranco Varesco a Panchià, Paola Chiodega a Pelugo, Massimo Fasanelli a Pomarolo, Enrico Pellegrini a Porte di Rendena, Lorenzo Cicolini a Rabbi, Germano Preghenella a Roverè della Luna, Michela Noletti a Rumo, Marco Depaoli a Sagron Mis, Giulio Florian a San Giovanni di Fassa, Emanuela Abram a Sarnonico, Grazia Bendetti a Segonzano, Franco Bazzoli a Sella Giudicarie, Andrea Biasi a Sfruz, Valerio Pederiva a Soraga, Sergio Lorenzi a Spiazzo, Alessandro Santuari a Sporminore, Mirko Failoni a Stenico, Manuel Dino Gritti a Strembo, Giampaolo Bonella a Telve di Sopra, Ivan Battan a Ton, Daniela Campestrin a Torcegno, Matteo Leonardi a Treville, Giorgio Bontempelli a Valdaone, Paride Gianmoena a Ville di Fiemme, Fabio Vanzetta a Ziano di Fiemme, Claudio Voltolini a Grigno, Barbara Cunaccia a Malè, Alessandro Riolfatti a Nomi, Diego Margon a Novaledo, Giuliana Cova a Predaia, Federico Maria Ganarin a Ronchi Valsugana, Sergio Zanghellini a Samone, Nicola Zontini a Storo.