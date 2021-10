Elezioni 2021, Bernardelli: Siamo entrati nel meccanismo, pronti a correre più veloci

di Roberto Bernardelli – Entrare nel tritatutto elettorale di una città come Milano è stata la sfida più ambita e ci siamo riusciti. Grande Nord c’era. Ed era la prima volta. La prima volta contro Sala, contro i grandi partiti. Insieme a noi c’era la lista Gianluigi Paragone Sindaco. Eravamo gli unici antisistema. In altri Comuni abbiamo eletto consiglieri, e stiamo aspettando lo spoglio definitivo di tutti i voti.

Ha perso il populismo, ha perso l’era dei partiti gonfiati dai social, ha perso la politica degli sbruffoni, di chi ha tradito le aspettative.

Per noi resta come punto fermo il programma: il federalismo, un paese delle macroregioni, delle autonomie. Temi che non esistevano nei programmi dei partiti. Temi sui quali ineluttabilmente si arriverà alla resa dei conti.

Grazie a chi è stato con noi e con chi smetterà di perdere tempo sui social. La politica deve tornare ai territori, nelle piazze. nei mercati, dove vive la gente reale. I politici che vivono di like possono restare dove sono, a casa.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord