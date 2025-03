Effetto dazi, l’euro deprime il dollaro. Ma per fortuna ci restano il Canada e il Vietnam

Le preoccupazioni per gli effetti dei dazi continuano a deprimere il dollaro mentre l’euro sale vicino ai massimi di 5 mesi. La moneta unica viene scambiato a 1,0872 dollari (-0,04%) e a 161,84 yen (+0,17%). Dollaro/yen 148,85 (+0,16%).

Ma niente paura, ci pensa il governo a bypassare il collo di bottiglia della nuova politica Trump sui dazi. Esporteremo in Canada!

Il Canada, per le sue potenzialità economiche, è nella lista dei Paesi ‘attenzionati’ dall’Italia nel quadro della sua strategia “per vincere la sfida dei dazi”. Lo ha dichiarato infatti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo discorso venerdì sera davanti a un gruppo di imprenditori italiani riuniti a Toronto per l’evento ‘Strategie di Crescita per l’Italia in Canada’ durante il quale ha definito “inutile fasciarsi la testa prima che succedano le cose”.

Il ministro rivolgendosi agli imprenditori e ricordato che il prossimo 21 marzo a Roma verrà presentata ufficialmente la strategia anti-dazi del ministero per recuperare spazi di mercati. “Non è un caso che tra i Paesi che valuteremo e indicheremo come potenziali territori dove incrementare l’export ci sarà anche il Canada” insieme ad altri Stati come Messico, Vietnam, Indonesia e Paesi del Golfo, ha aggiunto Tajani. “Noi stiamo seguendo con attenzione il Canada perché è un Paese dove si può esportare di più”, ha insistito il titolare della Farnesina, evidenziando che ‘Italia è già “il secondo interlocutore” del Canada dopo la Germania e “questo significa che c’è un terreno fertile”. Il rafforzamento dei rapporti economici nel Paese nordamericano passa anche dagli “ottimi” legami politici tra Roma e Ottawa, ha concluso Tajani. Tra le imprese che partecipano alla tavola rotonda figurano, tra le altre, Ferrero, Fincantieri, Ingegneria dei Sistemi North America, Lavazza, Mapei e Leonardo.