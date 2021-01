Ecco l’ordine del giorno su Roma Capitale d’Italia e del Mezzogiorno e il suo residuo fiscale votato dalla Lega Salvini Premier il 27 dicembre

Da leggere tutto d’un fiato.

9/2790-bis-AR/91. (Testo modificato nel

corso della seduta) Albano, Prisco, Caretta, Ciaburro.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 114 della

Costituzione, così come modificato dalla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

dispone: « Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il

suo ordinamento »;

i primi passi per l’attuazione del

nuovo terzo comma dell’articolo 114 della

Costituzione, si muovono con l’istituzione

dell’ente territoriale « Roma Capitale » tramite l’approvazione della legge 5 maggio

2009, n. 42, recante « Delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione »;

il decreto legislativo 17 settembre

2010, n. 156, in materia di ordinamento

provvisorio di Roma Capitale, è stato il

primo provvedimento a essere emanato in

attuazione della delega prevista dall’articolo 24 della citata legge 5 maggio 2009,

n. 42, che riguarda l’ordinamento provvisorio, anche finanziario, di Roma Capitale;

l’ente è dotato di uno status cui

sono attribuite nuove e ulteriori funzioni

amministrative;

la stessa legge 5 maggio 2009,

n. 42, inoltre, prevedeva all’articolo 24,

comma 5, lettera b), l’assegnazione di

ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo

conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale

della Repubblica;

in tutta Europa, Roma è l’unica

capitale a non godere di uno status amministrativo speciale che dia modo di

rispondere alle molteplici esigenze di coloro che la frequentano per ragioni di

residenza, lavoro o turismo creando un

evidente divario tra i livelli di prestazioni

e servizi erogati rispetto alle maggiori città

del mondo occidentale;

Roma non è solo capitale della

Repubblica italiana, ma anche capitale

della Chiesa cattolica e della cristianità,

capitale del Mezzogiorno, sede degli uffici

di rappresentanza delle regioni; sede delle

ambasciate di due Stati, sede di centinaia

di uffici commerciali e culturali internazionali, sede della FAO, Organizzazione

delle Nazioni Unite per l’alimentazione e

l’agricoltura;

anche l’immenso patrimonio artistico e monumentale di Roma, il cui

centro storico è sito Unesco, spesso si

trasforma in un peso per l’amministrazione capitolina più che rappresentare una

risorsa. Basti pensare al caso del Colosseo,

monumento per antonomasia che rappresenta la sua immagine nel mondo, l’area

archeologica più visitata in Italia con circa

cinque milioni di presenze a stagione e che

genera ogni anno incassi per oltre cinquanta milioni di euro poi ripartiti tra la

Soprintendenza e il soggetto gestore. Nonostante i pesanti oneri connessi, Roma

non risulta essere tra i soggetti beneficiari

nemmeno degli incassi del Colosseo. Pur

dovendo provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale

e dei marciapiedi, del verde pubblico prospicente, all’illuminazione pubblica, alla

raccolta e al trattamento dei rifiuti, al

trasporto pubblico su gomma e su ferro,

alla sorveglianza ad opera della polizia

locale, ai servizi per i turisti. Investimenti

che meriterebbero di essere adeguatamente ricompensati con la partecipazione

agli incassi prodotti;

Roma, in antitesi a una purtroppo

diffusa e falsa notizia, ha un residuo

fiscale e versa nelle casse dello Stato più

di quanto riceve;

il 3 febbraio del 2021 saranno 150

anni dalla proclamazione ufficiale di

Roma Capitale, la cui legge fu pubblicata

dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia

il 3 febbraio 1871: la data non è stata fin

qui adeguatamente celebrata, e non solo a

causa della pandemia ma per una disattenzione delle istituzioni centrali che

hanno ignorato finanche la programmazione di un calendario di eventi che sarebbero dovuti iniziare a partire dal 20

settembre 2019, 150o anniversario della

Breccia di Porta Pia; nel secolo scorso, sia

il 50mo anniversario sia il centenario della

proclamazione di Roma Capitale d’Italia

furono celebrati solennemente con iniziative istituzionali che hanno visto la partecipazione del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio nella

corale commemorazione di un evento storico che sancì il completamento dell’Unità

d’Italia e la chiusura dell’epopea risorgimentale;

il disegno di legge di bilancio 2021

tra i diversi interventi previsti dispone

misure relative agli enti territoriali e nello

specifico definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città

metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare è prevista l’istituzione di fondi nei

quali fare confluire i contributi e i fondi

di parte corrente dei suddetti enti, da

ripartire tenendo progressivamente conto

della differenza tra i fabbisogni standard e

le capacità fiscali,

impegna il Governo:

ad attivare in tempi immediati ogni

misura necessaria a garantire il completamento del trasferimento dei poteri a

Roma Capitale ai sensi delle disposizioni

di cui all’articolo 24 della legge 5 maggio

2009, n. 42, e del decreto legislativo 17

settembre 2010, n. 156, destinando le risorse e i beni necessari per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi

e il raggiungimento degli standard delle

altre capitali europee, anche con lo scopo

di arrestare la fuga di alcune storiche

filiere produttive cui si legano il suo equilibrio socio economico e la sua vocazione;

a investire su infrastrutture materiali

e immateriali capaci di moltiplicare particolarmente il Pil proveniente da turismo,

commercio, terziario e adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, affinché quota parte degli incassi generati dal

patrimonio artistico e monumentale vengano destinati al bilancio della Capitale

per finanziare i costi sostenuti dagli eccezionali afflussi esterni quotidiani che ne

compromettono decoro, viabilità, trasporti,

sicurezza;

ad individuare le risorse per organizzare e promuovere eventi celebrativi del

150o anniversario della proclamazione di

Roma Capitale d’Italia;

ad attuare quanto prima un piano

strategico per la realizzazione delle opere

straordinarie per l’organizzazione e la realizzazione del Giubileo del 2025;

di individuare le risorse finanziarie

per:

potenziare i servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle

aree periferiche;

accelerare i processi di messa in

sicurezza ed efficientamento energetico

del patrimonio edilizio e affrontare l’emergenza abitativa incentivando la pratica

della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate secondo una tendenza ormai diffusa nelle aree di bordo

delle grandi città europee e occidentali;

ad accelerare i processi di riforma

della legge urbanistica e delle norme che

regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare

i borghi e i piccoli comuni investendo su

linee di trasporto di area vasta utili al

decongestionamento delle aree metropolitane.